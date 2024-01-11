Процитувавши її пісню: Пентагон заперечив, що Тейлор Свіфт - їхня агентка

Про це пише Politico.

9 січня в ефірі телеканалу Fox News телеведучий Джессі Воттерс розповів глядачам, що "приблизно чотири роки тому відділ психологічних операцій Пентагону перетворив Тейлор Свіфт на агентку".

Потім він показав ролик із конференції 2019 року, організованої Центром передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО, де ведучий називає Тейлор Свіфт інфлюенсеркою.

"Це правда. Підрозділ Пентагону запропонував НАТО перетворити Тейлор Свіфт на інструмент боротьби з дезінформацією в Інтернеті", – прокоментував Воттерс.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх спростувала заяву Воттерса, процитувавши один з хітів попспівачки - Shake it off.

"Що стосується цієї теорії змови, ми збираємося її відкинути (в оригінальній заяві shake it off, - ред.)", - заявила Сінгх.

Вона також обіграла прізвище зірки, звертаючись до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити додатковий бюджет на запит адміністрації президента Джо Байдена.

"Але це підкреслює, що нам все ще потрібно, щоб Конгрес якнайшвидше (в оригіналі swiftly, - ред.) схвалив наш запит на додатковий бюджет, щоб ми могли уникнути потенційних фінансових проблем", – додала Сінгх.

У минулому Пентагон уже стикався з проблемами з ведучими Fox News.

Тейлор Свіфт не коментувала інцидент.

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.