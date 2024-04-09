Соловій та Єфросиніна не покажуть кінець сварки, адже не зібрали 1 млн грн на реабілітацію поранених бійців

Про це повідомила Христина Соловій в Instagram.

На початку березня вийшло резонансне інтервʼю української ведучої Маші Єфросиніної зі співачкою Христиною Соловій. У ньому музикантка заявила, що українські знаменитості, які роками "розмивали кордони" та "вибудовували культурні мости" між Росією та Україною, мають відчути свою відповідальність. Кінець розмови, в якій Соловій заявила, що на руках Єфросиніної та інших знаменитостей кров українців, під час монтажу обрізали.

Оскільки суперечка вийшла доволі емоційною та спровокувала багато обговорень та реакцій, а її завершення глядачам не показали, Соловій та Єфросиніна оголосили, що покажуть повну версію дискусії, якщо українці задонатять 1 млн грн на реабілітацію поранених в Авдіївці бійців 3-ї штурмової бригади. Однак за місяць збору повну суму зібрати не вдалося.

"Днями побачилися з захисниками особисто — їхній силі духу та мотивації можна позаздрити, це залізні люди, яких не ламають жодні обставини чи труднощі. А завдяки вашій активності нам вдалося зібрати 500 тис. грн на їхнє скоріше відновлення", - повідомила Соловій.

Вона подякувала всім, хто "допоміг перетворити суспільну дискусію на корисну та важливу справу". Утім, дотримуючись умов оголошеного збору, завершення сварки з Єфросиніною оприлюднене не буде.

"Але оскільки 1 мільйон зібрати не вдалося, продовження нашої з Марією розмови додумайте самі", - додала співачка.

В інтервʼю Маші Єфросиніній Христина Соловій заявила, що на руках усіх публічних людей, які несли в українських інфопростір російську мову, кров українців. Ведуча пояснила, що не стала вирізати з випуску цю дискусію, адже для неї є принциповим залишати у випусках своєї програми реальні думки реальних людей, навіть якщо їй вони не подобаються.

Пізніше Соловій пояснила, що мала на увазі виключно медійних людей, які після 2014 року продовжували створювати русскій мір в Україні своєю творчістю та працею.