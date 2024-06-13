Співак Володимир Дантес відповів, чи має бронювання від мобілізації

Про це він сказав на шоу "30+" на YouTube-каналі RAMINA.

Український співак Володимир Дантес на шоу порушив питання, чи мають публічні люди показувати, як ходять до ТЦК. Він зізнався, що реагує на критику та негативні коментарі на свою адресу. Проте, на його думку, навіть попри ризик отримати звинувачення в тому, що він працює на владу, ділитися подібним досвідом треба.



На початку червня Дантес показав в instagram, як ходив до ТЦК оновлювати дані.

"Кожен раз, коли треба було йти у військкомат, я йшов. У мене немає бронювання, тому що, Міністерство культури, дякую за відсутність бронювання для всіх діячів культури, яке є тільки для цирку і "Єдиного марафону". Вони ж дуже важливі!", — заявив музикант.

Він уточнив, що обмежено придатний, тому зараз йому знову потрібно проходити ВЛК. Музикант зауважив, що не знає, чи буде його визнано придатним, чи ні. Проходження ВЛК у шоумена заплановане до 14 червня.



