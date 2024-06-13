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Головна Культура Співак Володимир Дантес відповів, чи має бронювання від мобілізації

Співак Володимир Дантес відповів, чи має бронювання від мобілізації

13 червня, 2024 четвер
12:40
Культура

Український музикант та шоумен Володимир Дантес, який з шоу "Пожежа" виступає не лише в Україні, а й за кордоном, розповів, чи має бронювання 

Зміст

Про це він сказав на шоу "30+" на YouTube-каналі RAMINA.

Український співак Володимир Дантес на шоу порушив питання, чи мають публічні люди показувати, як ходять до ТЦК. Він зізнався, що реагує на критику та негативні коментарі на свою адресу. Проте, на його думку, навіть попри ризик отримати звинувачення в тому, що він працює на владу, ділитися подібним досвідом треба.
 
На початку червня Дантес показав в instagram, як ходив до ТЦК оновлювати дані. 

"Кожен раз, коли треба було йти у військкомат, я йшов. У мене немає бронювання, тому що, Міністерство культури, дякую за відсутність бронювання для всіх діячів культури, яке є тільки для цирку і "Єдиного марафону". Вони ж дуже важливі!", — заявив музикант. 

Він уточнив, що обмежено придатний, тому зараз йому знову потрібно проходити ВЛК. Музикант зауважив, що не знає, чи буде його визнано придатним, чи ні. Проходження ВЛК у шоумена заплановане до 14 червня.


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
мобілізація
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