Створене в Гостомелі графіті Бенксі зберігатиметься у Києво-Печерській лаврі

Про це повідомляється на facebook-сторінці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Графіті одного з найпопулярніших стріт-артистів у світі Бенксі, яке інкогніто-художник створив на стіні будинку в Гостомелі у 2022 році - майже одразу після звільнення Київщини від російських окупантів, передали Києво-Печерській лаврі. Ідеться про "Жінку в протигазі" - зображення жінки, яка стоїть на стільці перед спаленим вікном з вогнегасником у руках та в бігуді.

Фото: Юрій Юрченко

"Лавра сьогодні - це звільнений від "русского міра" культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти. Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у відкритих фондах - фондосховищі, доступному для вільного огляду", - зазначили представники заповідника.

У Лаврі уточнюють, що Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів.

"Поруч з роботою британського художника XXI століття можна буде побачити давньоруське графіті XI століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини", - додали в заповіднику.

Фото: Юрій Юрченко