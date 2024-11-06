Створене в Гостомелі графіті Бенксі зберігатиметься у Києво-Печерській лаврі
Створений одразу після деокупації Київщини стінопис британського стріт-арт-художника Бенксі, який намагалися вкрасти, передали на зберігання Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра"
Про це повідомляється на facebook-сторінці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Графіті одного з найпопулярніших стріт-артистів у світі Бенксі, яке інкогніто-художник створив на стіні будинку в Гостомелі у 2022 році - майже одразу після звільнення Київщини від російських окупантів, передали Києво-Печерській лаврі. Ідеться про "Жінку в протигазі" - зображення жінки, яка стоїть на стільці перед спаленим вікном з вогнегасником у руках та в бігуді.
Фото: Юрій Юрченко
"Лавра сьогодні - це звільнений від "русского міра" культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти. Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у відкритих фондах - фондосховищі, доступному для вільного огляду", - зазначили представники заповідника.
У Лаврі уточнюють, що Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів.
"Поруч з роботою британського художника XXI століття можна буде побачити давньоруське графіті XI століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини", - додали в заповіднику.
Фото: Юрій Юрченко
- 15 листопада 2022 року анонімний вуличний художник Бенксі з Британії підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.
- Наприкінці 2022 року група людей демонтувала графіті в Гостомелі. Мешканець Києва переконав інших чоловіків, нібито має дозвіл, і зрізав з будинку у Гостомелі частину стіни з графіті "Жінка у протигазі", проте не встиг вивезти її, оскільки був викритий.
- Це графіті оцінили в 9 млн грн.
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