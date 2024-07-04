У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка

Про це повідомляє місцеве видання Correio Braziliense.

4 липня у місті Бразиліа поховали 33-річну інфлюенсерку Алін Феррейру. Модель померла 2 липня внаслідок косметичної процедури із застосуванням поліметилметакрилату (ПММА), відомого також як органічне скло. ПММА є полімером, який Anvisa (Національне агентство спостереження за здоров'ям Бразилії) не схвалило для використання в естетичній медицині.

ПММА ввели Алін Феррейрі в сідничну область у клініці в Гоянії. Унаслідок процедури модель заразилася генералізованою інфекцією.

"Родина та друзі глибоко шкодують про цю болючу та непоправну втрату. Алін була мрійливою дівчиною і завжди усміхненою, і такою ми повинні її пам’ятати. Ми просимо Бога, щоб Він розрадив серця кожного", – зазначили у дописі в соцмережах моделі.

У Феррейри залишилося двоє дітей.

Лікаря-біолога Гразіеллі Барбозу, відповідального за введення ПММА у сідниці Алін, заарештувала місцева цивільна поліція. Арешт лікаря-біолога був здійснений Державним управлінням по боротьбі зі злочинністю проти споживачів. В держуправлінні заявили, що нададуть деталі лише на пресконференції. За даними поліції, Барбоза фігурує у справі як відповідач. Він також не мав професійної ліцензії в регіональній раді біомедицини 3-го регіону (CRBM-3).