У Лондоні виник скандал через нове графіті Бенксі на фасаді Королівського суду: йому загрожує 10 років тюрми

Про це повідомляє Daily Mail.

У Скотленд-Ярді підтвердили початок розслідування. Поліція заявила, що перевіряє інцидент на предмет можливого пошкодження пам’ятки архітектури, адже будівля суду має охоронний статус.

Зображення демонструє суддю в мантії та перуці, який завдає удару молотком по демонстранту. В руках активіста — плакат із кривавими слідами. Фото роботи художник опублікував у своєму Instagram із підписом: "Royal Courts Of Justice. London".

Адміністрація судів Великої Британії заявила, що графіті підлягає видаленню. У відомстві наголосили, що британське законодавство передбачає суворе покарання за пошкодження історичних будівель: якщо шкода перевищує £5000, порушникові загрожує до 10 років позбавлення волі; у разі меншої суми — до трьох місяців арешту або штраф у розмірі до £2500.

Інцидент збігся за часом із масовими протестами у центрі Лондона. Напередодні, 6 вересня, поліція затримала близько 900 учасників акції на підтримку забороненої організації Palestine Action. Це затримання стало найбільшим у сучасній історії Великої Британії.

Бенксі раніше здобув широку відомість в Україні після створення восени 2022 року серії із семи графіті у містах, що постраждали від війни. Його роботи стали символом міжнародної підтримки українців. Тоді ж художник продав репродукції антивоєнної роботи на аукціоні, а отримані кошти передав українським лікарням та на закупівлю транспорту для постраждалих у зоні бойових дій.