У США на аукціоні продали понад 600 речей Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера
На аукціоні Julien’s Auctions в американській Каліфорнії продали понад 600 колекційних речей Мерилін Монро та Г'ю Гефнера, в тому числі рожеву сукню Pucci, яку носила акторка, а також піджак і капці засновника Playboy
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
За словами організатора аукціону, на триденних торгах було продано сукню Pucci з шовкового трикотажу з довгими рукавами за рекордні 325 тисяч доларів.
Крім того, за 195 тисяч доларів було продано одномісний склеп-мавзолей у меморіальному парку і морзі Пірса Братів Вествуд-Віллідж у Лос-Анджелесі, розташований поруч із місцем останнього спочинку Г'ю Гефнера і Мерилін Монро, та могильний маркер зі склепу Монро за 88,9 тисячі доларів.
Серед речей Гефнера - бордова куртка для куріння, капці, піжама і тютюнова люлька за 13 000 доларів, а також кругле ліжко в особняку, виготовлене на замовлення за 13 тисяч доларів.
Ці речі придбав Ентоні Джабін, технологічний інвестор з Беверлі-Хіллз, який продає крипту, ліжко та інші предмети.
Також за 127 тисяч доларів була продана сукня, в якій Монро знімалася у фільмі "Сверблячка сьомого року", розроблена художником по костюмах Вільямом Тревіллою.
За оригінальну коктейльну сукню з шовкового трикотажу кремово-бежевого кольору, розписану Жаном Луї, яку Монро одягла на пресконференцію акторів "Знедолених" влітку 1960 року, заплатили 65 тисяч доларів США.
Купальник-ансамбль з трьох частин, виготовлений на замовлення для зйомок Монро у мюзиклі 1954 року "Немає такого бізнесу, як шоубізнес", був проданий за 29 250 доларів США.
Загалом аукціон організаторам приніс понад 4 мільйони доларів. За їхніми словами, попри те, що Гефнер і Монро ніколи не зустрічалися, їхня "спадщина стала нерозривно пов'язаною", коли Монро з'явилася в першому випуску Playboy у 1953 році. У той момент вони здобули світову славу, ставши двома важливими постатями американської культури XX століття, а Playboy став культовим світовим брендом.
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Двері з фільму "Титанік", на яких врятувалася героїня Кейт Вінслет у фіналі стрічки Джеймса Кемерона, продали за $718 тис., що у 18 разів перевищило стартову ціну.
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