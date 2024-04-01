У США на аукціоні продали понад 600 речей Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За словами організатора аукціону, на триденних торгах було продано сукню Pucci з шовкового трикотажу з довгими рукавами за рекордні 325 тисяч доларів.

Крім того, за 195 тисяч доларів було продано одномісний склеп-мавзолей у меморіальному парку і морзі Пірса Братів Вествуд-Віллідж у Лос-Анджелесі, розташований поруч із місцем останнього спочинку Г'ю Гефнера і Мерилін Монро, та могильний маркер зі склепу Монро за 88,9 тисячі доларів.

Серед речей Гефнера - бордова куртка для куріння, капці, піжама і тютюнова люлька за 13 000 доларів, а також кругле ліжко в особняку, виготовлене на замовлення за 13 тисяч доларів.

Ці речі придбав Ентоні Джабін, технологічний інвестор з Беверлі-Хіллз, який продає крипту, ліжко та інші предмети.

Також за 127 тисяч доларів була продана сукня, в якій Монро знімалася у фільмі "Сверблячка сьомого року", розроблена художником по костюмах Вільямом Тревіллою.

За оригінальну коктейльну сукню з шовкового трикотажу кремово-бежевого кольору, розписану Жаном Луї, яку Монро одягла на пресконференцію акторів "Знедолених" влітку 1960 року, заплатили 65 тисяч доларів США.

Купальник-ансамбль з трьох частин, виготовлений на замовлення для зйомок Монро у мюзиклі 1954 року "Немає такого бізнесу, як шоубізнес", був проданий за 29 250 доларів США.

Загалом аукціон організаторам приніс понад 4 мільйони доларів. За їхніми словами, попри те, що Гефнер і Монро ніколи не зустрічалися, їхня "спадщина стала нерозривно пов'язаною", коли Монро з'явилася в першому випуску Playboy у 1953 році. У той момент вони здобули світову славу, ставши двома важливими постатями американської культури XX століття, а Playboy став культовим світовим брендом.