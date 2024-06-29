У віці 80 років помер актор серіалу "Сабріна, маленька відьма" Мартін Малл
Американський актор і комік Мартін Малл, відомий за серіалами "Сабріна, малолітня відьма" і "Розанна", помер у віці 80 років
Про це повідомляє BBC.
Про смерть Малла повідомила його дочка Меггі. За її словами, актор помер у четвер, 27 червня, у своєму будинку після "відважної боротьби з тривалою хворобою".
У своїй заяві Меггі написала, що її батько "був відомий тим, що досяг успіху в кожній творчій дисципліні, яку тільки можна собі уявити, а також тим, що знімався в рекламі готелю "Червоний дах".
"Він би вважав цей жарт смішним, - додала вона. - Він ніколи не був не смішним".
Довідково: У 1976 році Малл зіграв першу помітну роль Гарта Гімбла в мильній опері-пародії на Мері Гартман "Мері Гартман", після чого отримав ще дві ролі в спін-оффі, зокрема в серіалі "Фернвуд 2: Ніч".
Згодом актор зіграв роль армійського офіцера полковника Гірчиці в чорно-комедійному фільмі "Доказ".
У 1990-х Малл знімався у серіалі "Розанна", де зіграв боса головної героїні Леона Карпа, а також у серіалі "Сабріна, маленька відьма", де виконав роль директора школи Вілларда Крафта.
Крім того, він знімався у багатьох інших відомих телевізійних шоу, серед яких "Сімпсони", "Гріффіни", "Закон і порядок", "Підрозділ спеціальних розслідувань: Спеціальний корпус", "Золоті дівчата" та "Дві з половиною людини".
У 2016 році Малл був номінований на премію "Еммі" в категорії "Прайм-тайм" як видатний запрошений актор у комедійному серіалі за чотирисерійну роль у політичній сатирі "Віце-віце-президент" на каналі HBO.
- 20 червня повідомлялось, що у віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.
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