У віці 80 років помер актор серіалу "Сабріна, маленька відьма" Мартін Малл

Про це повідомляє BBC.

Про смерть Малла повідомила його дочка Меггі. За її словами, актор помер у четвер, 27 червня, у своєму будинку після "відважної боротьби з тривалою хворобою".

У своїй заяві Меггі написала, що її батько "був відомий тим, що досяг успіху в кожній творчій дисципліні, яку тільки можна собі уявити, а також тим, що знімався в рекламі готелю "Червоний дах".

"Він би вважав цей жарт смішним, - додала вона. - Він ніколи не був не смішним".

Довідково: У 1976 році Малл зіграв першу помітну роль Гарта Гімбла в мильній опері-пародії на Мері Гартман "Мері Гартман", після чого отримав ще дві ролі в спін-оффі, зокрема в серіалі "Фернвуд 2: Ніч".

Згодом актор зіграв роль армійського офіцера полковника Гірчиці в чорно-комедійному фільмі "Доказ".

У 1990-х Малл знімався у серіалі "Розанна", де зіграв боса головної героїні Леона Карпа, а також у серіалі "Сабріна, маленька відьма", де виконав роль директора школи Вілларда Крафта.

Крім того, він знімався у багатьох інших відомих телевізійних шоу, серед яких "Сімпсони", "Гріффіни", "Закон і порядок", "Підрозділ спеціальних розслідувань: Спеціальний корпус", "Золоті дівчата" та "Дві з половиною людини".

У 2016 році Малл був номінований на премію "Еммі" в категорії "Прайм-тайм" як видатний запрошений актор у комедійному серіалі за чотирисерійну роль у політичній сатирі "Віце-віце-президент" на каналі HBO.