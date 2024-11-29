Україна вчетверте взяла участь в одній з найбільших франкомовних книжкових виставок у Монреалі

Про це повідомляється на facebook-сторінці посольства України в Канаді.

27 листопада розпочався 47-й Salon du livre de Montréal (Монреальський книжковий салон). Подія є однією із найбільших франкомовних книжкових виставок у світі.

Цьогоріч український стенд представлений на Монреальському книжковому салоні вчетверте. Традиційно на українському стенді книжки трьома мовами: українською, французькою та англійською.

Фото: Посольство України в Канаді/facebook

Цього року на стенді представлено унікальну експозицію книжок, знищених Росією під час атаки на Харків 23 травня, внаслідок якої була зруйнована друкарня "Фактор-Друк".

Фото: Посольство України в Канаді/facebook

Фото: Посольство України в Канаді/facebook

Організацію українського стенду взяв на себе Club Ukrainien de Montréal (Український клуб Монреаля), а логістичним партнером цього року виступила "Укрпошта".

Монреальський книжковий салон триватиме з 27 листопада до 1 грудня. Тут заплановані літературний фестиваль на різних локаціях Монреаля, ярмарок, відкритий для широкої аудиторії, та онлайн-програма.

У межах книжкового салону пройдуть 68 заходів, серед яких 15 дискусій, 22 круглі столи, 17 партнерських активностей, а також літературні церемонії нагородження та спеціальні презентації.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-Друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-Друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-Друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні в Харкові.