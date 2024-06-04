В Україні екранізують книгу "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка

Про це повідомили режисери проєкту "Суспільне Культура".

"Тореадори з Васюківки" - це трилогія українського письменника Всеволода Нестайка, написана у 1963—1970 роках.

За сюжетом двоє друзів, Ява та Павлуша, що живуть у селі, бажають прославитися на весь світ. Для цього вони намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато чого іншого.

Нині книжку в Україні друкує видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". У 2004 році Всеволод Нестайко дещо змінив текст, вилучивши ідеологічні радянські нашарування, застарілі вислови та незрозумілі сучасному читачу деталі й додав нові сюжетні лінії.

Як підкреслюють режисери, головний мотив книжки - справжня дружба та дорослішання. Вони також розповіли, що були шанувальниками цієї книжки зі шкільних часів і завжди мріяли побачити екранізацію. Тому тепер вони можуть здійснити "не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей".

Серед попередніх робіт режисерів Романа Краснощока та Антона Чистякова - короткометражні фільми "Останній День Юності" (2021) та "Виховання Висотою" (2022), а також документальний фільм "Ми вдома" (2023), де закадровий текст озвучив Стівен Фрай.

Продюсеркою майбутньої стрічки за мотивами "Тореадорів з Васюківки" виступила Вероніка Степанчук, відома роботою над фільмами "Мої думки тихі", "Як там Катя" та "Спадок брехні".

Водночас деталей щодо знімальної команди та касту поки не розголошують.