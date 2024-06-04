В Україні екранізують книгу "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка
Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков знімуть фільм за мотивами відомої дитячої книжки "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка
Про це повідомили режисери проєкту "Суспільне Культура".
"Тореадори з Васюківки" - це трилогія українського письменника Всеволода Нестайка, написана у 1963—1970 роках.
За сюжетом двоє друзів, Ява та Павлуша, що живуть у селі, бажають прославитися на весь світ. Для цього вони намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато чого іншого.
Нині книжку в Україні друкує видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". У 2004 році Всеволод Нестайко дещо змінив текст, вилучивши ідеологічні радянські нашарування, застарілі вислови та незрозумілі сучасному читачу деталі й додав нові сюжетні лінії.
Як підкреслюють режисери, головний мотив книжки - справжня дружба та дорослішання. Вони також розповіли, що були шанувальниками цієї книжки зі шкільних часів і завжди мріяли побачити екранізацію. Тому тепер вони можуть здійснити "не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей".
Серед попередніх робіт режисерів Романа Краснощока та Антона Чистякова - короткометражні фільми "Останній День Юності" (2021) та "Виховання Висотою" (2022), а також документальний фільм "Ми вдома" (2023), де закадровий текст озвучив Стівен Фрай.
Продюсеркою майбутньої стрічки за мотивами "Тореадорів з Васюківки" виступила Вероніка Степанчук, відома роботою над фільмами "Мої думки тихі", "Як там Катя" та "Спадок брехні".
Водночас деталей щодо знімальної команди та касту поки не розголошують.
- Нещодавно український фільм режисерки Ольги Ряшиної "Я, "Побєда" і Берлін" за однойменною книжкою Андрія Кузьменка зʼявився на платформі MEGOGO.
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