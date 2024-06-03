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Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн

3 червня, 2024 понедiлок
10:49
Кіно "Я, "Побєда" і Берлін"

Український фільм режисерки Ольги Ряшиної "Я, "Побєда" і Берлін" за однойменною книжкою Андрія Кузьменка зʼявився на платформі MEGOGO

Зміст

Про це повідомляє Держкіно України.

З 1 червня пригодницька комедія "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступною до онлайн-перегляду на платформі MEGOGO. Вартість фільму залежно від якості відео варіюється від 119 грн до 149 грн.

Стрічка розповідає про пригоди під час непередбачуваної подорожі до Берліна юного Кузьми Скрябіна у компанії друзів. Стрічка занурює глядача в атмосферу 1990-х - епоху молодості Кузьми: музику, строкатий кричущий стиль і романтичні сподівання молоді.

За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом. 

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Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисерка стрічки - Ольга Ряшина.

У фільмі звучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik – "Старі фотографії", "Без обмежень" – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", Dzidzio – "То моє море", "Антитіла" – "Чорнобиль форева", Adam – "Говорили і курили", "ТНМК" - "Кольорова".

Раніше стрічка "Я, Побєда і Берлін" вийшла на екрани ПольщіІзраїлюСША, Канади та Австрії.


 

Теги:
Культура
музика
Скрябін
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