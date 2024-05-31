Фільм "Я, Побєда і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийде у прокат в Австрії

Про це повідомляє Держкіно.

"Пригодницька комедія "Я, Побєда і Берлін", режисерки Ольги Ряшиної, починає прокат в Австрії. Покази стрічки розпочнуться 31 травня", - йдеться в повідомленні.

Фільм розповідає про молодого музиканта, який вирушає у подорож на старому авто. Під час мандрівки він потрапляє в різні пригоди, які змінюють його погляд на життя.

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Стрічка є не документальним фільмом-біографією, а художньою інтерпретацією однойменного автобіографічного літературного дебюту.

Фільм зняли UPHub за підтримки державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile.

Раніше стрічка "Я, Побєда і Берлін" вийшла на екрани Польщі, Ізраїлю, США та Канади.