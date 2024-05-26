"Ворогів не зміг прощати". Павло Зібров з військовим оркестром представив оновлену версію "Хрещатика"

Музичне відео опубліковане на You-Tube-каналі Зіброва.

Український артист зробив кліп разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

В оновленому варіанті пісні змінені слова: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати".

"Дорогі кияни, ми разом з військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту щиро вітаємо вас з Днем міста. І представляємо нову версію легендарної пісні "Хрещатик", написану в далекому 1994 році разом з геніальним поетом Юрієм Рибчинським", - привітав Зібров мешканців столиці.

Пісня "Хрещатик" була написана у 1994 році, автор музики - Павло Зібров, а слова написав поет Юрій Рибчинський. Наразі існують різні версії композиції: класична, джаз, латино, діджей-версія й тепер у виконанні із військовим оркестром.