"Ворогів не зміг прощати". Павло Зібров з військовим оркестром представив оновлену версію "Хрещатика"
До Дня Києва естрадний співак Павло Зібров презентував оновлену версію своєї пісні "Хрещатик" у виконанні з військовим оркестром
Музичне відео опубліковане на You-Tube-каналі Зіброва.
Український артист зробив кліп разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.
В оновленому варіанті пісні змінені слова: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати".
"Дорогі кияни, ми разом з військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту щиро вітаємо вас з Днем міста. І представляємо нову версію легендарної пісні "Хрещатик", написану в далекому 1994 році разом з геніальним поетом Юрієм Рибчинським", - привітав Зібров мешканців столиці.
Пісня "Хрещатик" була написана у 1994 році, автор музики - Павло Зібров, а слова написав поет Юрій Рибчинський. Наразі існують різні версії композиції: класична, джаз, латино, діджей-версія й тепер у виконанні із військовим оркестром.
- 25 березня Павло Зібров випустив україномовну версію свого хіта 1999 року, який українською отримав назву "Жінка, що кохаю я".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе