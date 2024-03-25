Павло Зібров переклав українською свій хіт "Женщина любимая"
Український естрадний співак Павло Зібров випустив україномовну версію свого хіта 1999 року, який українською отримав назву "Жінка, що кохаю я"
Премʼєра пісні і кліпу відбулася на YouTube.
Співак Павло Зібров представив оновлену версію російськомовного хіта "Женщина любимая", який вийшов у 1999 році. Пісню, яка отримала назву "Жінка, що кохаю я", переклав українською мовою її автор Микола Щур.
"Два роки безуспішного пошуку перекладу - і сам автор оригінального тексту запропонував свій варіант, який попав у десятку! Для мене ця пісня особлива, адже присвячена моїй дружині і була написана в період, коли народилась донька Діана", - зазначив музикант.
Павло Зібров є автором музики пісні. Над кліпом працювали його донька Діана Зіброва та Олександр Михайлевський.
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