Збірку віршів Толкіна вперше опублікують через 50 років після його смерті

Про це повідомляє The Guardian.

Протягом своєї кар'єри Толкін намагався опублікувати свої поетичні збірки й навіть включив близько 100 віршів у "Хоббіта" та "Володаря перснів".

Тепер, через півстоліття після його смерті, 70 раніше неопублікованих віршів стануть доступними у знаковому виданні

Наступного місяця HarperCollins, одна з найбільших видавничих компаній у світі, видасть "Збірку віршів Толкіна", що включає понад 195 його творів.

Його син і літературний спадкоємець, Крістофер Толкін, хотів, щоб поетичний талант його батька був більш відомим, і перед своєю смертю у 2020 році працював над проєктом з двома провідними експертами з Толкіна, подружжям Крістіною Скалл і Вейном Геммондом.

За словами подружжя, ця збірка міститиме "напрочуд гарні" вірші, які раніше не публікувалися, що дозволить читачам ще краще пізнати Толкіна.

Серед неопублікованих матеріалів - воєнні вірші, метафоричні твори, які більше стосуються життя, втрат, віри та дружби, аніж окопів та битв.

"Оскільки його найбільш комерційно успішні твори, "Хоббіт" і "Володар перснів", мали так багато читачів, і оскільки вони містити близько 100 віршів (залежно від того, як рахувати), майстерність Толкіна як поета має бути вже добре відомою, - йдеться у вступі збірки віршів Толкіна. - Багато з тих, хто насолоджується його історіями про Середзем'я, дуже швидко переходять до віршів або взагалі уникають їх, або поспішаючи перейти до прозової оповіді, або тому, що не люблять поезію взагалі, або думають, що не люблять. Це їхня втрата, бо вони втрачають невід'ємні елементи, які допомагають розвивати сюжет, створювати характер і настрій".