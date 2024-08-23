Вийшов трейлер повнометражного аніме-фільму "Володар перснів: Війна Рогіррімів"

Про це пише Variety.

Warner Bros. опублікувала трейлер повнометражного аніме-фільму «Володар перснів: Війна Рогіррімів", який вийде 13 грудня. Приквел розповідає про події за 183 роки до сюжету фільму 2002 року "Володар перснів: Дві вежі" - другої частини оригінальної трилогії та за 261 рік до епічних подій першого роману "Братство Персня".

Головним героєм анімаційного фентезійного фільму режисера Кендзі Каміями є Хелм-Молот - легендарний король Рогану, який повинен захищатися від армії Данлендінгів.

Фільм заснований на історії Дж. Р. Р. Толкіна, включеній до додатків до "Володаря перснів". Культового короля Рогану озвучує Браян Кокс, а Міранда Отто, яка зіграла головну роль у кінотрилогії Пітера Джексона, повертається, щоб озвучити Еовін.

У новому анімаційному фільмі король повинен захищати свою землю від армії Дунлендінгів, в історії походження розкривається, як фортеця Хельмова Глибина отримала свою назву.

Сценарій написали Фібі Гіттінс та Арті Папагеоргіу. Виконавчою продюсеркою стала Філіппа Боєнс, яка є співавторкою сценарію кінотрилогії Джексона.

Каміяма відомий як режисер серіалів "Той, що біжить по лезу: Чорний лотос" і "Примара в обладунках: Автономний комплекс".

У травні повідомляли, що компанія Warner Bros. оголосила, що у 2026 році вийде фільм "Полювання на Ґолума", що стане першою стрічкою з нової серії фільмів всесвіту "Володаря перснів".