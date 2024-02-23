Зірка "Сам удома" Девін Ретрей визнав себе винним у домашньому насильстві
Американський актор Девін Ретрей, який зіграв Базза в "Сам удома", визнав провину за домашнє насильство, і суд звільнив його від тюремного ув'язнення
Про це пише TMZ.
47-річний американський актор Девін Ретрей, найбільш відомий за роллю Базза в "Сам удома", визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в домашньому насильстві в Оклахомі. Це завершило справу, яка тривала майже 3 роки.
Судові документи, отримані виданням, свідчать про те, що після того, як актор визнав свою провину, він просто перебуватиме на випробувальному терміні протягом наступних 3 років. Також актор зобов'язаний пройти програму втручання щодо насильників та оцінку вживання наркотиків/алкоголю.
Девін, який з'явився через відеозв'язок зі своїм адвокатом, також зобов'язаний покрити судові витрати та не мати контакту з жертвою.
Раніше Девіна заарештували після того, як його звинуватили в побитті і придушенні його колишньої дружини під час п’яної сварки в грудні 2021 року.
Його притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Пізніше його звільнили під заставу в $25 тис. Девін спочатку заявив про свою невинуватість ще в лютому 2022 року і справа просувалась повільно.
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