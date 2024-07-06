Зірка серіалу "Левиця" 30-річний Майк Геслін помер внаслідок хвороби серця

Про це повідомляє Deadline.

Про смерть актора повідомив його чоловік, Ніколас Джеймс Вілсон, на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Майкл був молодим, абсолютно здоровим, і лікарі не можуть пояснити, що сталося", - написав Вілсон, нагадавши, що вони були одружені трохи менш як рік.

Довідково: Геслін зіграв роль Поло у двох епізодах 1-го сезону серіалу "Левиця". Він також зіграв роль у серіалі "План святкової пропозиції" на каналі Lifetime минулого року, а також у серіалі "Молодші" у 2016 році.