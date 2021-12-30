Курс НБУ: долар продовжив дешевшати

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,78 грн, 10 російських рублів - 3,68 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,16 грн, продають - по 27,24 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,13 грн до 27,21 грн, продажу - від 27,23 грн до 27,35 грн.



Напередодні, 29 грудня, офіційний валютний курс становив 27,22 грн/$, 30,84 грн/євро, 3,7 грн за 10 російських рублів.



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