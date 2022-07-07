Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"У 2021 р ми підраховували, що квадратний метр вже очищеної та переданої кінцевому користувачу землі коштував 3-4 долари США. Ми вже маємо приклад гуманітарного розмінування. Починаючи з 2016-го р, в Україну зайшли перші міжнародні неурядові організації та почали працювати як оператори протимінної діяльності. Ми сформувалися у 2018 р і наступного року розпочали виконання завдань на Сході України. Для України це не нове, але нове для Київщини, Сумщини й Чернігівщини", - зазначив Пістрюга.

Голова правління також пояснив, які бувають види розмінування.

"Розмінування є різне: оперативне - коли на виклик приїжджають піротехніки й знешкоджують вибухонебезпечний предмет; бойове розмінування - більше до військових; гуманітарне - довготривале й суцільне, дає гарантії якості та безпеки, яких потребують фермери й аграрії", - зауважив Тимур Пістрюга.

23 червня рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки.

МВС України зорієнтувало підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року: потрібно розмінувати щонайменше 270 тис. квадратних кілометрів.

24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.

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