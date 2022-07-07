Квадратний метр розмінованої після окупації землі коштує $3-4, - голова правління Асоціації саперів України
Голова правління Асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповів, що вартість розмінування одного квадратного метра землі після окупації росіянами сягає 3-4 долари США
Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"У 2021 р ми підраховували, що квадратний метр вже очищеної та переданої кінцевому користувачу землі коштував 3-4 долари США. Ми вже маємо приклад гуманітарного розмінування. Починаючи з 2016-го р, в Україну зайшли перші міжнародні неурядові організації та почали працювати як оператори протимінної діяльності. Ми сформувалися у 2018 р і наступного року розпочали виконання завдань на Сході України. Для України це не нове, але нове для Київщини, Сумщини й Чернігівщини", - зазначив Пістрюга.
Голова правління також пояснив, які бувають види розмінування.
"Розмінування є різне: оперативне - коли на виклик приїжджають піротехніки й знешкоджують вибухонебезпечний предмет; бойове розмінування - більше до військових; гуманітарне - довготривале й суцільне, дає гарантії якості та безпеки, яких потребують фермери й аграрії", - зауважив Тимур Пістрюга.
- 23 червня рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки.
- МВС України зорієнтувало підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року: потрібно розмінувати щонайменше 270 тис. квадратних кілометрів.
- 24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 34.99Продаж 36.31
- Актуальне
- Важливе