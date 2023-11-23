Квартири, автомобілі та земля: суд наклав арешт на майно нардепа Дубінського, його матері та ексдружини

Інформація про це з'явилась у Єдиному реєстрі судових рішень.

Вказано, що кримінальне провадження розпочали на підставі заяви виконавчої директорки ГО "Центр протидії корупції". За її словами, Дубінський та його родичі, мати та колишня дружина, стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі загальною вартістю близько 2,5 мільйона доларів. Як зазначається, їхні офіційні доходи не могли дати змогу їм придбати таку кількість майна.

У заяві йдеться про те, що нардеп придбав дві квартири у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі у Києві вартістю 100 тис. доларів, шість земельних ділянок у селі Хотів під Києвом, на двох з яких звели маєток. Також нардеп став власником земельної ділянки з будинком у Солом`янському районі Києва, квартири в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва, квартири на масиві Теремки у столиці.

Станом на листопад 2019 року Дубінському належало сім автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Водночас мати нардепа, пенсіонерка, за 5 років придбала 19 об'єктів нерухомості, загальною вартістю близько мільйона доларів. Їй належать по два Mercedes-Benz та BMW, авто Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida. Колишня дружина Дубінського є власницею семи квартир у Києві.

"Загалом за декілька останніх років вона стала власницею нерухомості на суму понад триста тисяч доларів США. При цьому її офіційним місцем роботи зазначена посада директора з маркетингу ГО "Ліга фінансового розвитку", - вказано у Реєстрі.

Разом з тим офіційні доходи Дубінського, його матері та ексдружини за період з 2003 по 2022 роки становлять 19,57 мільйона гривень. Загальна вартість їхнього майна становить близько 57,85 мільйона гривень. Це майже втричі перевищує офіційно отримані доходи.

Арешт на майно наклали через досудове розслідування ДБР у кримінальному провадженні щодо відмивання грошей та ухилення від податків.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України.

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.