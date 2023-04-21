Латвія вирішила передати Україні всі свої ПЗРК Stinger
Латвія передасть Україні ще одну партію ПЗРК Stinger – останню, яку має
Про це повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце.
"Сьогодні на зустрічі у форматі "Рамштайн" я оголосила, що Латвія прийняла рішення пожертвувати свою останню партію ПЗРК Stinger Україні. Ми також продовжуємо амбітну програму навчання в Латвії для українських солдатів", – написала вона у твіттері.
- Латвія послідовно надає підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією. Так, "стінгери" від цієї країни Україна отримала напередодні повномасштабного вторгнення Росії – 23 лютого 2022 року.
- 12 січня 2023 року голова сейму Латвії відвідав Україну, де обговорив гуманітарну й оборонну підтримку України з президентом Зеленським, а також виступив в українському парламенті – українською мовою.
- 17 січня до України з візитом прибула й міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. А вже 18 січня Латвія повідомила, що відправить Україні новий пакет військової допомоги, в якому будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники
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