Латвія вирішила передати Україні всі свої ПЗРК Stinger

Про це повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце.

"Сьогодні на зустрічі у форматі "Рамштайн" я оголосила, що Латвія прийняла рішення пожертвувати свою останню партію ПЗРК Stinger Україні. Ми також продовжуємо амбітну програму навчання в Латвії для українських солдатів", – написала вона у твіттері.