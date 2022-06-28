Про це інформує Reuters.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров наступного тижня візьме участь у зустрічі Великої двадцятки (G20), яка проходитиме на Балі.

Зазначається, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну низка західних країн погрожують бойкотувати саміт лідерів G20, якщо в ньому візьме участь президент Путін.

Нагадаємо, влада Індонезії — господарки саміту — виключила особисту присутність російського президента Володимира Путіна на саміті лідерів Великої двадцятки (G20) на острові Балі

Раніше Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського

27 червня фон дер Ляєн закликала не бойкотувати саміт G20, якщо у ньому братиме участь Путін.

27 квітня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки, який відбудеться у листопаді 2022 року в Індонезії.

6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії.