Лавров приєднається до зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індонезії
Про це повідомив у вівторок представник російського посольства в Індонезії
Про це інформує Reuters.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров наступного тижня візьме участь у зустрічі Великої двадцятки (G20), яка проходитиме на Балі.
Зазначається, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну низка західних країн погрожують бойкотувати саміт лідерів G20, якщо в ньому візьме участь президент Путін.
- Нагадаємо, влада Індонезії — господарки саміту — виключила особисту присутність російського президента Володимира Путіна на саміті лідерів Великої двадцятки (G20) на острові Балі
- Раніше Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського
- 27 червня фон дер Ляєн закликала не бойкотувати саміт G20, якщо у ньому братиме участь Путін.
- 27 квітня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки, який відбудеться у листопаді 2022 року в Індонезії.
- 6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії.
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