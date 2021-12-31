Лавров пригрозив "заходами" в разі відсутності "в розумний термін" гарантій безпеки від Заходу

Про це повідомляє РБК-Україна



"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - сказав Лавров.



Очільник російського МЗС також заявив, що не дозволить "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".



Лавров наголосив, на важливості участі у переговорах американських військових.



Крім того, голова російської дипломатії заявив, що пропозиції РФ спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки. На думку Лаврова, на базі такої системи можливі нові угоди щодо контролю озброєнь.



"Зрозуміло, вони не будуть схожі на давно застарілий ДЗЗСЄ (Договір про звичайні збройні сили в Європі - ред.), навіть у його адаптованій версії", - сказав Лавров.

Нагадаємо, 30 грудня на вимогу РФ президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.

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Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ.