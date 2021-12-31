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Лавров пригрозив "заходами" в разі відсутності "в розумний термін" гарантій безпеки від Заходу

31 грудня, 2021 п'ятниця
13:11
війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "вживатиме заходів" у разі відсутності "в розумний термін конструктивної відповіді" на безпекові вимоги Кремля

Про це повідомляє РБК-Україна

"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - сказав Лавров.

Очільник російського МЗС також заявив, що не дозволить "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

Лавров наголосив, на важливості участі у переговорах американських військових.

Крім того, голова російської дипломатії заявив, що пропозиції РФ спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки. На думку Лаврова, на базі такої системи можливі нові угоди щодо контролю озброєнь.

"Зрозуміло, вони не будуть схожі на давно застарілий ДЗЗСЄ (Договір про звичайні збройні сили в Європі - ред.), навіть у його адаптованій версії", - сказав Лавров.

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