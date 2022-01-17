Легенди "Мілана", "Челсі" та МЮ і екстренер "Шахтаря": хто може очолити "Евертон" українця Миколенка

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.



"Евертон" продовжує пошук нового головного тренера після того, як клуб покинув Рафаель Бенітес. Серед претендентів на цю посаду є легенда "Мілана" Дженнаро Гаттузо. Представники англійського клубу вже розпочали переговори з агентом італійця Жорже Мендешем.



У шорт-листі претендентів також знайшлось місце для Френка Лемпарда, Вейна Руні, Данкана Фергюсона і екстренера "Шахтаря" Пауло Фонсеки.

Рафаеля Бенітеса вирішили звільнити після поразки у 22-му турі чемпіонату Англії від аутсайдера Прем'єр-ліги "Норвіча" - 1:2. Загалом ліверпульці в останніх 13 матчах АПЛ здобули лише одну перемогу. Вони мають 19 очок та займають в турнірній таблиці 15-те місце.

Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка, який перейшов до англійського клубу з "Динамо" 1 січня.