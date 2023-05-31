Легіон "Свобода Росії" вербує тисячі росіян для атаки на Москву, - The Times
Добровольці легіону "Свобода Росії", який бореться проти путінського режиму, вербують тисячі росіян для наступу на Москву
Про це пише The Times.
За словами спікера легіону із позивним "Цезар", "тисячі претендентів" з Росії хочуть попасти до їхнього підрозділу. Тому підрозділ продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву.
"Ми маємо значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники", - сказав Цезар.
За його словами, наразі у Легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.
"Ми не злочинці й не приватна військова компанія, як "Вагнера". Всі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", - заявив речник.
Він також підкреслив, що основною метою легіону є захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.
Довідка.
Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони.
- 24 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.
- 26 травня спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар сказав, що мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ.
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