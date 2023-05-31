Про це пише The Times.

За словами спікера легіону із позивним "Цезар", "тисячі претендентів" з Росії хочуть попасти до їхнього підрозділу. Тому підрозділ продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву.

"Ми маємо значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники", - сказав Цезар.

За його словами, наразі у Легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.

"Ми не злочинці й не приватна військова компанія, як "Вагнера". Всі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", - заявив речник.

Він також підкреслив, що основною метою легіону є захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.

Довідка.

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.