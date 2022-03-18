LG, Figma, Schneider Electric та інші: Федоров розповів, які ще компанії приєднались до цифрової блокади Росії та Білорусі
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що чергові всесвітньо відомі компанії приєднались до цифрової блокади Росії та Білорусі
Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Дякую за чітку позицію в боротьбі за правду. Хороші новини для нас, але не для РФ. Цифрова блокада росіян та країни-агресора триває. Хто ще з техкомпаній покинув ринок РФ чи ввів санкції?", - написав міністр Михайло Федоров.
• Schneider Electric призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації.
• Легенди світового футбола "Реал", ПСЖ та "Мілан" відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.
• Dahua, китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере назад.
• У всіх офіційних тренерів MikroTik в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Нагадаю, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання.
• IT-компанія Docker зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період. «Трагедія, що розгортається в Україні, суперечить тому, за що виступає наша спільнота», — заявили в компанії.
• Figma перестала приймати оплату російськими картами.
• LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ.
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