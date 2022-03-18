LG, Figma, Schneider Electric та інші: Федоров розповів, які ще компанії приєднались до цифрової блокади Росії та Білорусі

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.



"Дякую за чітку позицію в боротьбі за правду. Хороші новини для нас, але не для РФ. Цифрова блокада росіян та країни-агресора триває. Хто ще з техкомпаній покинув ринок РФ чи ввів санкції?", - написав міністр Михайло Федоров.



• Schneider Electric призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації.



• Легенди світового футбола "Реал", ПСЖ та "Мілан" відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.



• Dahua, китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере назад.



• У всіх офіційних тренерів MikroTik в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Нагадаю, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання.



• IT-компанія Docker зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період. «Трагедія, що розгортається в Україні, суперечить тому, за що виступає наша спільнота», — заявили в компанії.



• Figma перестала приймати оплату російськими картами.



• LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ.



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