Лідер збірної України став переможцем клубного ЧС з волейболу

Про це повідомляє "Перуджа" у twitter.

У фінальному матчі турніру, який відбувся у Бразилії, "Перуджа" перемогла інший італійський клуб - "Трентіно" - 3:1.

Олег Плотницький набрав 15 очок. Він реалізував 8 атак, здійснив 4 ейси та ще 3 очки приніс завдяки успішним блокам.

Бронзу ЧС-2022 здобув бразильський "Саду Крузейро", який у матчі за третє місце переграв співвітчизників з "Мінас" – 3:1.

25-річний Олег Плотницький виступає за "Перуджу" з 2019 року. Також він грав за італійську "Монцу" та "Локомотив" з Харкова.

11 вересня збірна Італії перемогла Польщу у фіналі чемпіонату світу - 2022 з волейболу, на якому Україна дійшла до чвертьфіналу.

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