Лідер збірної України Яремчук розповів, як облаштувався у "Бенфіці"

Про це повідомляє YouTube-канал "vZbirna".



Також Роман Яремчук зізнався, що після повернення зі збірної - у нього має з'явитись вчитель з португальської мови.



"Коли приїду зі збірної, у мене повинен бути вчитель з португальської мови. До речі, дуже багато українців живуть в Португалії. Я відразу відчув підтримку, відразу багато людей почали писати, чи потрібно щось, тільки скажи. Я ще не влаштувався, живу в готелі. Це був дуже складний час для мене. Процес адаптації - він такий", - сказав Яремчук.



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