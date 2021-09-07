Лідер збірної України Яремчук розповів, як облаштувався у "Бенфіці"
Нападник збірної України та "Бенфіки" Роман Яремчук розповів, що у Португалії поки проживає у готелі
Про це повідомляє YouTube-канал "vZbirna".
Також Роман Яремчук зізнався, що після повернення зі збірної - у нього має з'явитись вчитель з португальської мови.
"Коли приїду зі збірної, у мене повинен бути вчитель з португальської мови. До речі, дуже багато українців живуть в Португалії. Я відразу відчув підтримку, відразу багато людей почали писати, чи потрібно щось, тільки скажи. Я ще не влаштувався, живу в готелі. Це був дуже складний час для мене. Процес адаптації - він такий", - сказав Яремчук.
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
- 11 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Роман Яремчук допоміг забити м'яч у ворота "Спартака" за"Бенфіку".
- 14 серпня Яремчук вдало зіграв за "Бенфіку" у дебютному матчі в чемпіонаті Португалії з футболу.
- 18 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" перемогла ПСВ, Яремчук віддав асист.
- 22 серпня португальська "Бенфіка" продала німецького форварда Луку Вальдшмідта.
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