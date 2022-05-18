Лідери ЄС ініціюють створення нового формату європейської співпраці, відкритого для України

Про це Мішель повідомив у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету в середу.

Мішель запропонував назвати нове об’єднання Європейською геополітичною спільнотою.

"Існує геополітична спільність, що тягнеться від Рейк'явіка до Баку або Єревана, від Осло до Анкари. Я твердо переконаний, що ми маємо надати цьому географічному простору політичної реальності. І ми маємо зробити це прямо зараз", - сказав Мішель.

Він запевнив, що нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу – процес, який загальмувався в останні роки, але який Мішель пропонує суттєво активізувати.

Він також дав зрозуміти, що участь у платформі не є гарантією того, що її члени колись стануть членами Європейського Союзу.

"Мета полягає в налагодженні конвергенції та поглибленні оперативної співпраці для вирішення спільних проблем. Сприяти миру, стабільності та безпеці на нашому континенті", - пояснив Мішель ціль ініціативи.

За його словами, до об’єднання могли б увійти країни Західних Балкан, асоційовані країни Східного партнерства (Україна, Молдова, Грузія) та інші європейські країни, з якими у Євросоюзу тісні стосунки.

Мішель підкреслив, що основною сферою співробітництва в рамках спільноти стане зовнішня політика. Глави держав та урядів країн-учасниць могли б зустрічатися не рідше двох разів на рік для обговорення геополітичних питань.

Крім того, Мішель пропонує, щоб міністри закордонних справ країн-учасниць регулярно входили до складу Ради ЄС із закордонних справ.

"Такий самий приклад могли б наслідувати й інші формати Ради. Акцент буде також зроблено на зв'язку із соціально-економічними програмами, які не потребують регулювання, але можуть принести конкретні взаємні вигоди. Наприклад, Erasmus, програма досліджень та розробок Horizon або транспортна та енергетична інфраструктура", - зазначив глава Євроради.

Він повідомив, що почав консультуватися із лідерами всіх країн ЄС із цього питання та внесе його до порядку денного саміту лідерів Євросоюзу в кінці червня.

За словами Мішеля, на саміті зберуться лідери ЄС та зацікавлених країн-партнерів, щоб обговорити конкретні варіанти цього нового спільного європейського проєкту.

Відзначимо, що з схожу ідею вже озвучував президент Франції Еммануель Макрон. Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалив його пропозицію щодо створення ширшого європейського клубу країн за межами ЄС.

Також червневий саміт ЄС обговорить заявку України на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Додамо, що у цьому ж виступі Шарль Мішель зазначив, що наполягає на активізації розширення ЄС, зокрема і в контексті України.

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