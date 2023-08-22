Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вирішального раунду кваліфікації
У вівторок, 22 серпня, відбулися перші матчі раунду плей-офф відбору Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Раунд плей-офф. Перші матчі
22 серпня
"Антверпен" (Бельгія) - АЕК (Греція) 1:0
Гол: Янссен, 16
Вилучення: Батай, 51 ("Антверпен")
"Ракув" (Польща) - "Копенгаген" (Данія) 0:1
Гол: Раковіцан, 9 (авт.)
"Рейнджерс" (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди) 2:2
Голи: Сіма, 45, Матондо, 78 - Сангаре, 61, де Йонг, 80
Повторні матчі відбудуться 30 серпня
Коли виступи у ЛЧ розпочне "Шахтар"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
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