Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 4 жовтня
У вівторок, 4 жовтня, були зіграні 8 матчів третього туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й тур
4 жовтня
Група A
"Ліверпуль" (Англія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 2:0
Голи: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53
"Аякс" (Нідерланди) - "Наполі" (Італія) 1:6
Голи: Кудус, 9 - Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 33, Зелінські, 45, Кварацхелія, 47, Сімеоне, 81
Вилучення: Тадіч, 73
Група B
"Порту" (Португалія) - "Баєр" (Німеччина) 2:0
Голи: Заїду, 69, Галено, 87
Вилучення: Фрімпонг, 88
"Брюгге" (Бельгія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0
Голи: Сова, 36, Хутгла, 62
Група C
"Баварія" (Німеччина) - "Вікторія" (Чехія) 5:0
Голи: Сане, 7, 50, Гнабрі, 13, Мане, 21, Чупо-Мотінг, 59
"Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+2
Група D
"Марсель" (Франція) - "Спортинг" (Португалія) 4:1
Голи: Санчес, 13, Харіт, 16, Балерді, 28, Мбемба, 84 - Трінкау, 8
Вилучення: Адан, 23
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Тоттенгем" (Англія) 0:0
- 5 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів міланський "Інтер" мінімально обіграв "Барселону".
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