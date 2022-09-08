Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 7 вересня, були зіграні ще 8 матчів 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1-й тур
7 вересня
Група А
"Аякс" (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія) 4:0
Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
"Наполі" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 4:1
Голи: Зелінські, 5 (пен.), 47, Замбо Ангісса, 31, Сімеоне, 4 - Діас Луїс, 49
Група B
"Атлетико" (Іспанія) - "Порту" (Португалія) 2:1
Голи: Ермосо, 90+1, Грізманн, 90+11 - Урібе, 90+6 (пен.)
"Брюгге" (Бельгія) - "Байєр" (Німеччина) 1:0
Гол: Силла, 42
Група C
"Барселона" (Іспанія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 5:1
Голи: Кессьє, 13, Левандовські, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 - Сікора, 4
"Інтер" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) 0:2
Голи: Сане, 25, Д'Амброзіо, 66 (авт.)
Група D
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Спортінг" (Португалія) 4:0
Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
"Тоттенгем" (Англія) - "Марсель" (Франція) 2:0
Голи: Рішарлісон, 76, 81
- Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F.
- В іншому матчі французький ПСЖ переміг туринський "Ювентус".
- 7 вересня амстердамський "Аякс" розгромив "Рейнджерс" зі Шотландії.
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