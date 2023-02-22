Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 21 лютого, були зіграні два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
21 лютого
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) 0:2
Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65
Вилучення: Коло Муані, 58
"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 2:5
Голи: Нуньєс, 4, Салах, 14 - Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі італійський "Мілан" виявився сильнішим за англійський "Тоттенгем".
- 15 лютого лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у складі поступився дортмундській "Борусії".
- 21 лютого мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль", а "Наполі" виявився сильнішим за "Айнтрахт" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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