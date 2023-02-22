"Наполі" впевнено переміг "Айнтрахт" у Лізі чемпіонів
Італійський "Наполі" виявився сильнішим за німецький "Айнтрахт" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч, що відбулась у Франкфурті, закінчилась перемогою "Наполі" з рахунком 2:0. У ворота "Франкфурта" по голу забили Віктор Осімхен та Джованні Ді Лоренцо.
На 58-й хвилині "Айнтрахт" залишився у меншості. Червону картку за грубу гру отримав форвард німців Коло Муані.
На груповому раунді "Наполі" випередив у квартеті A англійський "Ліверпуль", нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".
"Айнтрахт" фінішував у групі D слідом за англійським "Тоттенгемом" та залишив позаду португальський "Спортинг" та французький "Марсель".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
21 лютого
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) 0:2
Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65
Вилучення: Коло Муані, 58
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі італійський "Мілан" виявився сильнішим за англійський "Тоттенгем".
- 15 лютого лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у складі поступився дортмундській "Борусії".
- 21 лютого мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.31Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе