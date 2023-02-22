Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч, що відбулась у Франкфурті, закінчилась перемогою "Наполі" з рахунком 2:0. У ворота "Франкфурта" по голу забили Віктор Осімхен та Джованні Ді Лоренцо.

На 58-й хвилині "Айнтрахт" залишився у меншості. Червону картку за грубу гру отримав форвард німців Коло Муані.

На груповому раунді "Наполі" випередив у квартеті A англійський "Ліверпуль", нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".

"Айнтрахт" фінішував у групі D слідом за англійським "Тоттенгемом" та залишив позаду португальський "Спортинг" та французький "Марсель".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

21 лютого

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) 0:2

Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65

Вилучення: Коло Муані, 58