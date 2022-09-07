Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 7 вересня, будуть зіграні ще 8 матчів 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1-й тур
7 вересня
Група А
19:45 - "Аякс" (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія)
22:00 - "Наполі" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)
Група B
22:00 - "Атлетико" (Іспанія) - "Порту" (Португалія)
22:00 - "Брюгге" (Бельгія) - "Байєр" (Німеччина)
Група C
22:00 - "Барселона" (Іспанія) - "Вікторія Плзень" (Чехія)
22:00 - "Інтер" (Італія) - "Баварія" (Німеччина)
Група D
19:45 - "Айнтрахт" (Німеччина) - "Спортінг" (Португалія)
22:00 - "Тоттенгем" (Англія) - "Марсель" (Франція)
Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo
- Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F.
- В іншому матчі французький ПСЖ переміг туринський "Ювентус".
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