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Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1-го туру

19 вересня, 2023 вiвторок
01:00
Спорт Кіліан Мбаппе (в центрі)

У вівторок, 19 вересня, відбудуться матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Наживо матчі Ліги чемпіонів покаже Megogo. 

Єдиний представник України на груповому раунді розпочне виступи в турнірі в Гамбурзі, де прийматиме португальський "Порту". Крім португальців, суперниками "Шахтаря" по групі H будуть бельгійський "Антверпен" та іспанська "Барселона". 

Ліга чемпіонів

1-й тур

19 вересня

Група F

19:45 "Мілан" (Італія) - "Ньюкасл" (Англія) 

22:00 ПСЖ (Франція) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

Група G

19:45 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Лейпциг" (Німеччина) 

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Црвена Звезда" (Сербія)

Група E

22:00 "Лаціо" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія) 

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Селтік" (Шотландія)

Група H

22:00 "Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія) 

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Антверпен" (Бельгія)

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Барселона
Борусія
Манчестер Сіті
ПСЖ
Порту
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