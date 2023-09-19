Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1-го туру
У вівторок, 19 вересня, відбудуться матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наживо матчі Ліги чемпіонів покаже Megogo.
Єдиний представник України на груповому раунді розпочне виступи в турнірі в Гамбурзі, де прийматиме португальський "Порту". Крім португальців, суперниками "Шахтаря" по групі H будуть бельгійський "Антверпен" та іспанська "Барселона".
Ліга чемпіонів
1-й тур
19 вересня
Група F
19:45 "Мілан" (Італія) - "Ньюкасл" (Англія)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
Група G
19:45 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Лейпциг" (Німеччина)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Црвена Звезда" (Сербія)
Група E
22:00 "Лаціо" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія)
22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Селтік" (Шотландія)
Група H
22:00 "Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Антверпен" (Бельгія)
- 31 серпня у Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2023/24.
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