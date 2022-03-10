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Ліга чемпіонів: українці Зінченко та Лунін вийшли у чвертьфінал турніру

10 березня, 2022 четвер
00:12
Спорт Олександр Зінченко

Мадридський "Реал" і англійський "Манчестер Сіті" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 8 березня, "Баварія" розтрощила австрійський "Зальцбург" 7:1. "Ліверпуль" удома в більшості програв "Інтеру", але за сумою двох матчів виявився сильнішим.

Сьогодні, 9 березня, "Манчестер Сіті" пройшов "Спортінг", а "Реал" завдяки хет-трику Каріма Бензими здолав ПСЖ. Місця в чвертьфіналі отримали українці Олександр Зінченко та Андрій Лунін.

Наступні чотири учасники чвертьфіналу визначаться наступного тижня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

9 березня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Спортінг" (Португалія) (перший матч - 5:0)

"Реал" (Іспанія) - ПСЖ (Франція) 3:1 (перший матч - 0:1)

Голи: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

8 березня

"Баварія" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) 7:1 (перший матч - 1:1)

Голи: Левандовські, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70

"Ліверпуль" (Англія) - "Інтер" (Італія) 0:1 (перший матч - 2:0)

Гол: Мартінес, 62

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футбол
Ліга чемпіонів
Реал
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
ПСЖ
Андрій Лунін
Спортінг
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