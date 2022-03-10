Ліга чемпіонів: українці Зінченко та Лунін вийшли у чвертьфінал турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У вівторок, 8 березня, "Баварія" розтрощила австрійський "Зальцбург" 7:1. "Ліверпуль" удома в більшості програв "Інтеру", але за сумою двох матчів виявився сильнішим.



Сьогодні, 9 березня, "Манчестер Сіті" пройшов "Спортінг", а "Реал" завдяки хет-трику Каріма Бензими здолав ПСЖ. Місця в чвертьфіналі отримали українці Олександр Зінченко та Андрій Лунін.



Наступні чотири учасники чвертьфіналу визначаться наступного тижня.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



9 березня



"Манчестер Сіті" (Англія) - "Спортінг" (Португалія) (перший матч - 5:0)



"Реал" (Іспанія) - ПСЖ (Франція) 3:1 (перший матч - 0:1)



Голи: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

8 березня



"Баварія" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) 7:1 (перший матч - 1:1)



Голи: Левандовські, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70

28 лютого УЕФА та ФІФА відсторонили усі російські футбольні команди від усіх змагань під егідою організацій.

8 березня Польща, Швеція та Чехія погодились з рішенням виключити Росію з кваліфікації ЧС-2022, а також перенести матч України з березня на червень.

9 березня англійський "Ліверпуль" і німецька "Баварія" стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів

Мартінес, 62

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