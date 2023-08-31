Ліга чемпіонів: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Шахтар"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україну в Лізі чемпіонів презентує донецький "Шахтар", який при жеребкуванні опинився у третьому кошику. "Гірники" отримають в суперники по одній команді з першого, другого та четвертого кошика.

"Шахтар" точно не зіграє проти "Зальцбурга" (Австрія), "Мілана" (Італія), "Браги" (Португалія), "Лаціо" (Італія), "Црвени Звезди" (Сербія), "Копенгагена" (Данія) та ПСВ (Нідерланди)

В одній групі може бути тільки один представник тієї чи іншої країни.

Усі учасники Ліги чемпіонів 2023/24

1 кошик: "Наполі" (Італія), "Барселона" (Іспанія), ПСЖ (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Феєноорд" (Нідерланди), "Севілья" (Іспанія), "Бенфіка" (Португалія);

2 кошик: "Реал" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Лейпциг" (Німеччина), "Атлетико" (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Арсенал" (Англія);

3 кошик: "Шахтар" (Україна) , "Зальцбург" (Австрія), "Мілан" (Італія), "Брага" (Португалія), "Лаціо" (Італія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Копенгаген" (Данія), ПСВ (Нідерланди);

, "Зальцбург" (Австрія), "Мілан" (Італія), "Брага" (Португалія), "Лаціо" (Італія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Копенгаген" (Данія), ПСВ (Нідерланди); 4 кошик: "Антверпен" (Бельгія), "Селтик" (Шотландія), "Галатасарай" (Туреччина), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Ланс" (Франція), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Уніон" (Берлін, Німеччина), "Ньюкасл"(Англія)

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів пройде 31 серпня.