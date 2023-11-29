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Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед останнім туром

29 листопада, 2023 середа
00:12
Спорт Шахтар - Антверпен

Після 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" гарантував собі "євровесну"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 5-го туру "Шахтар" має 9 очок та посідає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та вже гарантовано зайняв останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка має 12 балів та гарантувала собі місце у плей-офф ЛЧ.

"Порту", як і "Шахтар", має 9 очок, але випереджає українців за додатковими показниками. Команди розіграють між собою путівку в 1/16 фіналу ЛЧ.

Дві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-офф Ліги Європи. 

Матч "Порту" - "Шахтар" пройде 13 грудня. 

Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 5-го туру Ліги чемпіонів - 2023/24

Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 5-го туру Ліги чемпіонів - 2023/24

Фото: FlashScore

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Барселона
єврокубки
Порту
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2023, середа
29 листопада
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