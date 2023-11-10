Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після поразки у матчі з "Маккабі"
Після 4-го туру групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" зберігає шанси на вихід у плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 4-го туру "Зоря" має 4 очка та займає у групі B третє місце. "Маккабі" з 6 пунктами - другий. Очолює турнірну таблицю з 10 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.
Проте українці та ізраїльтяни мають 1 матч у запасі. У 3-му турі "Маккабі" та "Зоря" мали зіграти в Тель-Авіві, але гру перенесли на 25 листопада через напад ХАМАС на Ізраїль. Команди зустрінуться на нейтральному полі.
Турнірна таблиця групи Зорі після 4-го туру Ліги конференцій 2023/24
Фото: FlashScore
Як "Зоря" грає у єврокубках
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.
У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3.
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
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