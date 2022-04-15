Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України

Про це повідомляє УАФ.



У новому сезоні Ліги націй збірна України зіграє у другому за силою дивізіоні - B.



Цікаво, що за два тижні збірна України може провести офіційних 5 матчів. 1 червня на команду Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться поєдинок проти Уельсу.



Після цього, у період з 8 по 14 червня - 3 матчі Ліги націй - проти Ірландії (двічі) та Вірменії.



Календар Ліги націй:



8 червня: Ірландія – України



11 червня: Україна – Вірменія



14 червня: Україна – Ірландія



21 вересня: Шотландія – Україна



24 вересня: Вірменія – Україна



27 вересня: Україна – Шотландія









Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.

14 квітня було названо офіційну дату матчу Україна - Шотландія в рамках відбору на ЧС-2022.

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