Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України
Оприлюднено оновлений графік матчів збірної України у Лізі націй після того, як чотири поєдинки було перенесено через війну проти РФ
Про це повідомляє УАФ.
У новому сезоні Ліги націй збірна України зіграє у другому за силою дивізіоні - B.
Цікаво, що за два тижні збірна України може провести офіційних 5 матчів. 1 червня на команду Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться поєдинок проти Уельсу.
Після цього, у період з 8 по 14 червня - 3 матчі Ліги націй - проти Ірландії (двічі) та Вірменії.
Календар Ліги націй:
8 червня: Ірландія – України
11 червня: Україна – Вірменія
14 червня: Україна – Ірландія
21 вересня: Шотландія – Україна
24 вересня: Вірменія – Україна
27 вересня: Україна – Шотландія
- Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.
- 14 квітня було названо офіційну дату матчу Україна - Шотландія в рамках відбору на ЧС-2022.
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