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Інфографіка

Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України

15 квітня, 2022 п'ятниця
04:49
Спорт Артем Довбик

Оприлюднено оновлений графік матчів збірної України у Лізі націй після того, як чотири поєдинки було перенесено через війну проти РФ

Про це повідомляє УАФ.

У новому сезоні Ліги націй збірна України зіграє у другому за силою дивізіоні - B.  

Цікаво, що за два тижні збірна України може провести офіційних 5 матчів. 1 червня на команду Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться поєдинок проти Уельсу.

Після цього, у період з 8 по 14 червня - 3 матчі Ліги націй - проти Ірландії (двічі) та Вірменії.

Календар Ліги націй:

8 червня: Ірландія – України

11 червня: Україна – Вірменія

14 червня: Україна – Ірландія

21 вересня: Шотландія – Україна

24 вересня: Вірменія – Україна

27 вересня: Україна – Шотландія

  • Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.
  • 14 квітня було названо офіційну дату матчу Україна - Шотландія в рамках відбору на ЧС-2022.

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