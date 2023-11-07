Лікарі в Газі проводять ампутації без анестезії, - ВООЗ
У вівторок, 7 листопада, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що деякі лікарі в Газі проводять операції, в тому числі ампутації, без анестезії
Про це повідомляє CNN.
"Ніщо не виправдовує той жах, який переживає цивільне населення Гази", - заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр під час пресбрифінгу у вівторок в Женеві, Швейцарія, підкресливши їхню "відчайдушну потребу у воді, паливі, їжі та безпечному доступі до медичної допомоги, щоб вижити".
Ліндмаєр повторив заклики Організації Об'єднаних Націй до "безперешкодного, безпечного та захищеного доступу" близько 500 вантажівок з гуманітарною допомогою на день - не лише через кордон, але й "до пацієнтів у лікарнях", де операції, включно з ампутаціями, проводяться без анестезії.
Він додав, що рівень смертності та страждань "важко уявити".
Ліндмайєр також повідомив, що 16 медичних працівників були вбиті під час виконання своїх обов'язків, підкресливши, що будь-які напади на медичні установи заборонені міжнародним гуманітарним правом.
- Зокрема, за даними МОЗ ХАМАСу в Газі загинуло понад 10 тисяч палестинців. Щонайменше 70% населення сектору стали вимушеними переселенцями. Більшість людей проживає у притулках ООН з жахливими умовами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе