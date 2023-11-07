Лікарі в Газі проводять ампутації без анестезії, - ВООЗ

Про це повідомляє CNN.

"Ніщо не виправдовує той жах, який переживає цивільне населення Гази", - заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр під час пресбрифінгу у вівторок в Женеві, Швейцарія, підкресливши їхню "відчайдушну потребу у воді, паливі, їжі та безпечному доступі до медичної допомоги, щоб вижити".

Ліндмаєр повторив заклики Організації Об'єднаних Націй до "безперешкодного, безпечного та захищеного доступу" близько 500 вантажівок з гуманітарною допомогою на день - не лише через кордон, але й "до пацієнтів у лікарнях", де операції, включно з ампутаціями, проводяться без анестезії.

Він додав, що рівень смертності та страждань "важко уявити".

Ліндмайєр також повідомив, що 16 медичних працівників були вбиті під час виконання своїх обов'язків, підкресливши, що будь-які напади на медичні установи заборонені міжнародним гуманітарним правом.