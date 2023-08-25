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Ліквідація Пригожина - тільки початок, РФ зачищає інформаційно-політичне поле, - Центр страткомунікацій та інформбезпеки

25 серпня, 2023 п'ятниця
12:21
Війна з Росією путін пригожин

Путінська диктатура зачищає інформаційно-політичне поле у РФ, а ліквідація Пригожина – це тільки початок

Так пояснює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нещодавні події в Росії.

Центр стратегічних комунікацій вважає очевидним замовником ліквідації Пригожина Путіна, який не пробачив найманцю його відвертої критики дій керівництва країни і заколоту 23 червня. Водночас зауважує, що з історичної та моральної точок зору ліквідація Пригожина – закономірний і заслужений кінець цього воєнного злочинця.

У ЦСК спосіб ліквідації ватажка ПВК Вагнера, тобто анонімну позасудову ліквідацію разом з іншими, навіть випадковими, людьми, називають "гангстерською манерою розправи", що вкотре засвідчує глибину деградації російської державності.

"Путінський режим у боротьбі за власне виживання остаточно зачищає політичне поле країни – навіть ціною колосальних репутаційних втрат, але на практиці лише послаблює себе. Доля Пригожина знову нагадує, що жодні домовленості з Кремлем та гарантії від нього – недієві", - зазначають у ЦСК.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров. Він назвав смерть Пригожина "втратою для РФ".

Радник президента ЦАР Фідель Гуанджика назвав сумною новину про загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Але додам, що вона не вплине на співпрацю країни з РФ

Новини
Україна
Євген Пригожин
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