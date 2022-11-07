Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дії російської армії скеровані на те, аби спробувати побудувати три лінії оборони на лівому березі Дніпра протяжністю близько 200 км, з проміжком кожної лінії 15-20 км. Окупанти очікують форсування Дніпра з боку ЗСУ, хоча я не думаю, що ми будемо форсувати річку. Але побачимо, чи буде противник продовжувати цю лінію у Запорізькій області", - зауважив Згурець.

За словами експерта, ворог намагається забетонувати лінії оборони та максимально довго обороняти сухопутний коридор до Криму.

"Противник будує оборону достатньо швидкими темпами, але це не означає, що ця лінія оборони стане в нагоді армії РФ. Існують варіанти, за допомогою озброєння, мінімізувати ефект від оборони окупантів", - підкреслив Згурець.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв

У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb