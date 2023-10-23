"Лишайся онлайн": представили тизер стрічки формату скрінлайфу про велику війну

Відео з'явилося на ютуб-каналі FILM.UA.

Це гостросюжетна драма про Катю, яка отримує ноутбук чоловіка, якого не знає. Вона сидить у своїй хаті під ракетним вогнем і шукає його сліди. Він пропав після нападу Росії. Катя ризикує заради своїх і незнайомих. Це розповідь про українців, які мусили стати героями, бо іншого шляху не було.

Режисеркою детективу була Єва Стрельнікова.

У ролях Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень та Антон Скрипець.

Виробники - Mamas Production, AMO Pictures, та ОУП - поставали перед труднощами: складна ідея, мало часу і війна, про яку треба розказати світу. Продюсер і співавтор сценарію Антон Скрипець вибрав скрінлайф, щоб передати історію з екшном.

Фільм покажуть 25 жовтня на фестивалі "Молодість". У кіно вийде 28 березня 2024 року, коли буде річниця визволення Києва.