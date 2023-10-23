"Лишайся онлайн": представили тизер стрічки формату скрінлайфу про велику війну
Тизер фільму "Лишайся онлайн" показує російсько-українську війну через екрани гаджетів. Це незвичайний для України формат скрінлайфу. Фільм зробили приватні інвестори під час агресії Росії
Відео з'явилося на ютуб-каналі FILM.UA.
Це гостросюжетна драма про Катю, яка отримує ноутбук чоловіка, якого не знає. Вона сидить у своїй хаті під ракетним вогнем і шукає його сліди. Він пропав після нападу Росії. Катя ризикує заради своїх і незнайомих. Це розповідь про українців, які мусили стати героями, бо іншого шляху не було.
Режисеркою детективу була Єва Стрельнікова.
У ролях Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень та Антон Скрипець.
Виробники - Mamas Production, AMO Pictures, та ОУП - поставали перед труднощами: складна ідея, мало часу і війна, про яку треба розказати світу. Продюсер і співавтор сценарію Антон Скрипець вибрав скрінлайф, щоб передати історію з екшном.
Фільм покажуть 25 жовтня на фестивалі "Молодість". У кіно вийде 28 березня 2024 року, коли буде річниця визволення Києва.
- Крім того, Національна премія кінокритиків "Кіноколо" визнала фільм "20 днів у Маріуполі" найкращим документальним фільмом 2023 року.
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