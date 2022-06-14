Про це свідчить перехоплення розмови російського окупанта з дружиною, яке оприлюднила у телеграм СБУ.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – розповідає дружині рашист.

Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Тому така тенденція у лавах ворога не може не тішити, коментує СБУ.

Правоохоронці зазначають, що російські загарбники так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами

"Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", – додають у правоохоронному органі.

СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про гарячу телефонну лінію 2402: подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Гаряча лінія працює цілодобово для українських і російських номерів.

Росія 13 червня обстріляла сєверодонецькі "Азот" та "Склопластик".

Станом на ранок 14 червня окупанти штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.



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