Лише паспорт та ідентифікаційний код, жодних вікових обмежень: ТрО спростила процедуру прийняття до своїх лав
Командувача Сил ТрО Юрій Галушкін заявив, що всі процедури приєднання до ТрО спрощені, з собою необхідно мати лише паспорт та ідентифікаційний код
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву", - написав він.
- Нагадаємо, Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах.
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