Лише паспорт та ідентифікаційний код, жодних вікових обмежень: ТрО спростила процедуру прийняття до своїх лав

Про це він написав у Twitter.



"Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву", - написав він.



Нагадаємо, Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах.