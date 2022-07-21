Лісові пожежі у Франції: Макрон закликав створити європейський флот протипожежних літаків

Про це пише The Guardian.

За словами Макрона, флот протипожежних літаків Франції з 22 одиниць є одним із найсучасніших у Європі, але країні явно буде потрібно більше, і вони повинні бути частиною європейського флоту, який можна розгорнути.

Також президент Франції оголосив про запровадження національного проєкту відновлення лісів.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено повідомив, що уряд уже виділив 850 мільйонів євро на оновлення парку пожежних літаків, а також 1 мільярд євро на пересадку дерев, але визнав, що доведеться зробити більше.

Видання повідомляє, що до ліквідації пожеж у Франції залучали майже 2000 пожежників. Вогонь знищив 20 000 гектарів лісу, 37 000 людей евакуювали зі своїх домівок.

Зниження температури та протипожежна смуга завширшки 300 метрів допомогли стримати – але ще не загасити пожежі Жиронди.

"Наша оцінка в цілому позитивна. Ситуація покращилася протягом ночі", - сказав речник пожежної служби. За ніч двоє пожежників отримали важкі травми.

Раніше ми повідомляли, що через аномальну спеку в деяких країнах Європи поширюються пожежі. Станом на 14 липня на південному заході Франції тривали масштабні лісові пожежі, які знищили вже 4 тисячі гектарів земель.

15 липня іспанські рятувальники продовжували боротися з кількома осередками лісових пожеж, які знищили близько 6000 гектарів територій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb