Літає до 24 годин: Іран представив удосконалену версію ударного дрона Mohajer-10

Про це інформує іранське видання IRNA.

Нову версію дрона представили у День оборонної промисловості Ірана за участі президента країни Ібрагіма Райсі.

Зазначається, що безпілотник має дальність дії 2000 км і може безперервно літати до 24 годин, досягаючи висоти до 7 тисяч метрів. Його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажність дрона Mohajer-6.

Максимальна паливна місткість БПЛА становить 450 літрів, а швидкість може сягати 210 кілометрів на годину.

Mohajer-10 здатний перевозити різні види боєприпасів, бомби та ручні гранати. Крім того, дрон оснащений системами електронної боротьби та розвідки.

Завод іранських дронів у РФ: що відомо

Ще у листопаді 2022-го з'явилась інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

Згодом повідомлялося, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.